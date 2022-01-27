Песков: Путин и Байден сами решат, нужен ли им личный разговор

27 янв. 13:50

Решение о возможном личном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена примут они сами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал вопрос о потребности в новом контакте глав государств после получения ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Представитель Кремля отметил, что "определенные контакты на рабочем уровне" обязательно состоятся.

"Ну, а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда", - цитирует Песков ТАСС.