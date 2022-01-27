Незадачливый грабитель разбудил хозяйку и украл всего 500 рублей на Кубани

27 янв. 13:36

В Брюховецком районе окончено расследование уголовного дела против 29-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как выяснили правоохранители, мужчина узнал, что у его соседки есть крупная сумма денег.

"Мужчина через незапертую дверь проник в домовладение в поисках наличности и обнаружил в одной из комнат спящую хозяйку домовладения. Услышав шум, женщина проснулась и заметила похитителя", - отметили в управлении.

Грабитель схватил лежащий у изголовья кровати кошелек и сбежал - чтобы обнаружить, что внутри лежит всего одна купюра на 500 рублей.

Для него была избрана мера пресечения в форме заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где оно будет рассмотрено по существу.