Российская нефть Urals на торгах в Европе превысила отметку в $90 за баррель

27 янв. 13:34

Цена российской экспортной нефти Urals по итогам торгов продолжила рост вслед за маркой Brent, в Средиземноморье она достигла 92,38 доллара за баррель, а в Северо-Западной Европе она достигла $91,25 за баррель, а в Средиземноморье - $92,38. Оба значения достигли максимума впервые с 1 октября 2014 года, сообщила глава отдела экспорта нефти международного ценового агентства Argus Диана Мухаметзянова.

"Цена на партии Юралс по 80-100 тыс т в абсолютном выражении в Средиземноморье 26 января выросла на $2,61 за баррель, до $92,38 за баррель. Это стало наивысшим уровнем с 1 октября 2014 года - тогда цена составила $93,37 за баррель", - приводит ее слова РИА Новости.

Она напомнила, что 17 января Urals в Средиземноморье впервые с февраля прошлого года стала торговаться с премией относительно североморского датированного. Премия 18 января достигала максимального уровня с декабря 2020 года - $0,65 за баррель к эталону, но затем стоимость сорта немного снизилась. Премия на сорт с 20 января сохраняется на уровне $0,35.

"Стоимость грузов Юралс по 100 тыс т в Северо-Западной Европе в абсолютном выражении в среду выросла на $2,38 за баррель, до $91,25 за баррель. Это стало наивысшим уровнем с 1 октября 2014 года - тогда цена составила $93,12 за баррель", - отметила Мухаметзянова.

По словам аналитика, партии Urals в регионе торгуются со скидкой относительно североморского датированного. Так, 26 января скидка выросла на $0,23 за баррель, до $0,78.