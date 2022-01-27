Детская школа искусств Ставрополя обретет новый дом

27 янв. 13:29

В следующем году Детская школа искусств Ставрополя отпразднует свой 60-летний юбилей, напоминает пресс-служба администрации краевого центра, отмечая, что праздник пройдет уже в обновленном здании.

В феврале этого года там начнется капитальный ремонт помещений и фасада: будут обновлены классы, коридоры, лестничные марши, фойе.

"Ремонт будет основательный с соблюдением всех строительных нормативов, но учебному процессу он не помешает. И уже осенью дети пойдут на занятия в отремонтированные классы", - сказал глава города Иван Ульянченко.