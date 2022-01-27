Мясоперерабатывающий цех закрыли в Тбилиси за антисанитарию

27 янв. 13:26

Работа предприятия по переработке мяса прекращена в Тбилиси после проверки столичной службы Национального агентства продовольствия, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

При инспекции цеха на улице Жгенти, 2, оказалось, что он действовал в обход агентства, без получения разрешения, а также без регистрации в реестре экономической деятельности.

"Проверка выявила критические несоответствия, в том числе нарушения санитарно-гигиенических норм, технологического процесса производства пищевых продуктов, правил маркировки и прослеживаемости", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Грузия.

Производственный процесс на мясоперерабатывающем предприятии из-за обнаруженных нарушений приостановлен.