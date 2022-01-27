Токаев заявил о полной стабилизации ситуации в Казахстане

27 янв. 13:08

Ситуация в Казахстане полностью стабилизировалась после массовых беспорядков в начале января, об этом заявил президент, председатель Совета безопасности Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания СБ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Акорды.

"Открывая заседание, председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства", - сказано в нем.

Глава государства уточнил, что все государственные органы должны извлечь уроки из случившегося, чтобы модернизированная система национальной безопасности смогла отвечать на любые вызовы.

Токаев указал, что власти обязаны сделать все возможное, чтобы "криминал и террористы не могли больше захватывать" города, угрожать мирной жизни людей и государственности - для этого и проводится "перенастройка системы нацбезопасности".

По итогам заседания Совбеза были приняты конкретные решения по реформированию системы национальной безопасности.