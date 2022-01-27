Кремль: Путин готов встретиться с Эрдоганом в Турции

27 янв. 13:03

Президент России Владимир Путин принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, но сделает это после того, как позволят эпидемиологическая ситуация и графики, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган пригласил российского лидера в Турцию.

"Да, эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президента Путина и Эрдогана", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в настоящее время сложилась пауза и в проведении межправительственных комиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется руководителями государствам. Песков подчеркнул о готовности Эрдогана принять все мероприятия в Турции.

"Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - добавил он.