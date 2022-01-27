Кубанские казаки начинают тренировки к Параду Победы в Москве

27 янв. 13:01

В Параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, примут участие казаки Кубанского казачьего войска (ККВ), - сообщает пресс-служба администрации региона.

В Краснодаре прошел Совет атаманов ККВ, участники которого обсудили подготовку к мероприятию.

В парадный расчет вошли 129 казаков. Их регулярные тренировки и смотры начнутся уже с 31 января, они будут проходить на базе университета МВД, - отметил замглавы региона, войсковой атаман Александр Власов, передает "АиФ-Юг".

24 марта на полигоне Алабино в Московской области начнутся совместные тренировки частей МО и казаков ККВ, - добавили в пресс-службе краевой администрации.