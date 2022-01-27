Крым предупредили о снегопадах, гололедице и ветре до 22 м/с

27 янв. 12:56

В ГУ МЧС по Крыму предупредили о сильных снегопадах, гололедице и усилении ветра до 22 м/с в Крыму в пятницу и субботу

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 28 января, в течение суток 29 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега. Гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо- западный ветра 17-22 м/с", - предупреждает экстренное ведомство.

В этой связи спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные.