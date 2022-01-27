Лавров: ответы США и НАТО по гарантиям безопасности очень скоро станут известны общественности

27 янв. 12:52

Широкая общественность узнает содержание ответов Вашингтона и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в самое ближайшее время, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, ответы, данные американской стороной, дают возможность рассчитывать на начало серьезного разговора, однако по темам, имеющим второстепенное значение.

"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет", - констатировал Лавров.

Глава МИД добавил, что Москва скоро направит Вашингтону запрос о том, почему Запад не соблюдает обязательство не укреплять свою безопасность за счет других.