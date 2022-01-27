В Лондоне отреагировали на ответ НАТО по гарантиям безопасности РФ

27 янв. 12:48

Великобритания полностью выступает на стороне НАТО и его союзников, заявила глава МИД этой страны Лиз Трасс, комментируя передачу Альянсом ответа по гарантиям безопасности России.

"Великобритания полностью поддерживает (генсека НАТО - ред.) Йенса Столтенберга, НАТО и наших союзников", - написала она в своем Twitter, опубликовав сообщение генсека Альянса о передаче Москве ответа.

Кроме того, министр вновь призвала Россию к "деэскалации", несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что она не собирается применять агрессию в отношении других стран.

"Любое вторжение в Украину будет встречено скоординированными санкциями", - добавила Трасс.