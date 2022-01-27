Сочинская "Мацеста" будет заниматься постковидной реабилитацией детей

27 янв. 12:46

Специалисты бальнеологического курорта "Мацеста" в Сочи разработали комплексные программы постковидной реабилитации для детей, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Медики продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусом среди детей, и наши санатории не остаются в стороне. В крае впервые разработали постковидные программы для детей, призванные создать благоприятную почву для восстановления растущего организма", - приводятся в сообщении слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Марии Золотухиной, передает "Интерфакс".

Для снятия таких постковидных синдромов, как перевозбуждение центральной нервной системы ребенка, в санатории будут применяться йодобромные ванны, грязелечение, ингаляции и питьевое водолечение, что позволит нормализовать у детей качество сна, восстановить внимание и память. Подбираться процедуры будут индивидуально, - добавили в пресс-службе краевой администрации.