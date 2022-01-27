Дагестанский блогер Хиза объявлен в розыск

27 янв. 12:42

Полиция объявила в федеральный розыск блогера из Дагестана Хизри Запирова, более известного как Хиза, и его PR-директора Лусику Карапетян, следует из базы данных МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сказано в ответе на запрос при попытке найти в базе Запирова.

Помимо блогера, в розыск также объявлена его PR-директор Лусик Карапетян. Ее обвиняют по некой статье Уголовного кодекса. По каким конкретно статьям разыскиваются оба "инфлюенсера" - не сообщается.

Стоит отметить, что у Хизы почти 8 млн подписчиков в Instagram, в основном он снимает пранки, а также ролики на автомобильную тематику. Лусик Карапетян является обладательницей около 800 тыс подписчиков в соцсети.