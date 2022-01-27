Церцвадзе: "омикрон" может завершить пандемию

27 янв. 12:31

В 2022 году наступит конец пандемии коронавируса, выразил уверенность глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.

В то же время он отметил, что пандемия завершится при условии, что в ближайшие 2-3 месяца не появится еще одного нового, принципиально иного и серьезного штамма,

"Завершит ли "омикрон" пандемию? Я вам так скажу, если не появится еще новый серьезный штамм, а штаммы всегда появляются, но не такие серьезные, как "дельта" и "омикрон". Если не появится, она обязательно закончится", – приводит слова специалиста Sputnik Грузии.

Церцвадзе также отметил, что несмотря на невысокие темпы вакцинации, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока в стране не будет привито 80% населения.