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Церцвадзе: "омикрон" может завершить пандемию

Церцвадзе: &quot;омикрон&quot; может завершить пандемию

В 2022 году наступит конец пандемии коронавируса, выразил уверенность глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе.

В то же время  он отметил, что пандемия завершится при условии, что в ближайшие 2-3 месяца не появится еще одного нового, принципиально иного и серьезного штамма,

"Завершит ли "омикрон" пандемию? Я вам так скажу, если не появится еще новый серьезный штамм, а штаммы всегда появляются, но не такие серьезные, как "дельта" и "омикрон". Если не появится, она обязательно закончится", – приводит слова специалиста Sputnik Грузии.

Церцвадзе также отметил, что несмотря на невысокие темпы вакцинации, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока в стране не будет привито 80% населения.

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