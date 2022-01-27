Меликов: дагестанский бизнес не торопится выходить "из тени"

27 янв. 12:26

Значительный объем дагестанской экономики до сих пор находится "в тени", - сообщил на заседании комиссии по увеличению доходной части бюджета региона глава республики Сергей Меликов.

"Особый потенциал для роста налоговых доходов скрыт в сфере рыночной торговли, которая больше других находится в тени. Только 3,5 тыс из 13 тыс продавцов используют контрольно-кассовую технику", – цитирует Меликова его пресс-служба, передает "АиФ-Дагестан".

Любые попытки навести порядок в этой сфере приводят к изобретению "более изощренных схем уклонения от закона" и одна из них - изменение формы организационно-правовой работы объекта, - отметил глава Дагестана, подчеркнув: эффективные меры в этой связи должны принимать не только органы правопорядка, но и муниципальные власти, которые заинтересованы в налоговых поступлениях.

По закону в республике на сегодняшний день работают лишь 25% рынков, а самое распространенное нарушение здесь – сокрытие доходов, - сообщили в управлении ФНС по Дагестану.