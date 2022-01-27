Медведев: Россия сможет обойтись и без доллара

27 янв. 12:25

В случае необходимости Россия сумеет обойтись без долларовых платежей, такое мнение выразил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта", - цитирует его ТАСС.

По словам политика, таким образом Россия фактически будет поддерживать китайскую и "опускать их экономики".

Медведев напомнил, что РФ уже на протяжении долгого времени реализует курс на более сбалансированную систему валютных резервов, с уменьшением доли долларов в общем объеме.