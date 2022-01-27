В горах Крыма почти сутки искали заблудившегося пенсионера

27 янв. 12:08

Крымским спасателям понадобилось 15 часов, чтобы найти пропавшего в районе мыса Чауда пенсионера, - передает пресс-служба республиканского МЧС.

О пропаже человека службе спасения сообщили накануне днем – звонивший рассказал, что 68-летний мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь. Сотрудники МЧС обследовали местность в Ленинском районе на юго-западе полуострова, и нашли мужчину спустя 15 часов поисковых работ со следами обморожения верхних и нижних конечностей, - передает "АиФ-Крым".

"Сотрудники МЧС оказали первую помощь пострадавшему и на служебном автомобиле транспортировали его к машине скорой медицинской помощи в село Кирово", - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.