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СКФУ: зубы Южного слона нашли в карьере на Кавказе

СКФУ: зубы Южного слона нашли в карьере на Кавказе

Зубы Южного слона были найдены в январе в одном из карьеров Северо-Западного Кавказа, об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказского федерального университета.

Предположительная датировка - примерно миллион лет.

Обнаруженные образцы размером 15,5 см и 12,5 см отпрепарированы и пропитаны специальным фиксирующим раствором: он сохранит структуру зубов от разрушения.

После обработки зубы пополнят экспозицию палеонтологического отдела музейного комплекса СКФУ.

Напомним, ископаемый Южный слон - представитель вымершей ветви "Мамонты", зверь обитал на территории Юга России около миллиона лет назад в условиях субтропического климата.

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