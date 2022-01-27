СКФУ: зубы Южного слона нашли в карьере на Кавказе

27 янв. 12:07

Зубы Южного слона были найдены в январе в одном из карьеров Северо-Западного Кавказа, об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказского федерального университета.

Предположительная датировка - примерно миллион лет.

Обнаруженные образцы размером 15,5 см и 12,5 см отпрепарированы и пропитаны специальным фиксирующим раствором: он сохранит структуру зубов от разрушения.

После обработки зубы пополнят экспозицию палеонтологического отдела музейного комплекса СКФУ.

Напомним, ископаемый Южный слон - представитель вымершей ветви "Мамонты", зверь обитал на территории Юга России около миллиона лет назад в условиях субтропического климата.