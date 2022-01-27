Директор агентства недвижимости обманул на 6,6 млн рублей четырех жителей Ставрополя

27 янв. 11:48

Уголовные дела по факту мошенничеств во время продажи квартир расследуются в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

В дежурную часть поступили заявления от пострадавших от мошенников.

В ходе комплекса оперативных мероприятий были выявлены и задокументированы факты противоправной деятельности директора крупного агентства недвижимости.

Оперативники выяснили, что на протяжении пяти лет он предоставлял риэлтерские услуги по покупке квартир в строящихся домах. "Он вводил в заблуждение граждан и заключал с ними договоры беспроцентного займа. В счет оплаты приобретаемой недвижимости клиенты передавали ему наличные денежные средства в размере от одного до трех миллионов рублей", - пояснили в полиции.

При этом выполнять взятые на себя обязательства по передаче покупателям права собственности в сроки, закрепленные договорами, мужчина изначально не планировал. Полученные нечестным путем деньги он похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате потерпевшие остались без жилья и денег.

Пока установлена причастность подозреваемого к совершению четырех мошенничеств, в результате которых жители краевой столицы потеряли в общей сложности свыше 6,6 млн рублей.

Открыты уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Идет расследование.