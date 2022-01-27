РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Директор агентства недвижимости обманул на 6,6 млн рублей четырех жителей Ставрополя

Директор агентства недвижимости обманул на 6,6 млн рублей четырех жителей Ставрополя

Уголовные дела по факту мошенничеств во время продажи квартир расследуются в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

В дежурную часть поступили заявления от пострадавших от мошенников.

В ходе комплекса оперативных мероприятий были выявлены и задокументированы факты противоправной деятельности директора крупного агентства недвижимости.

Оперативники выяснили, что на протяжении пяти лет он предоставлял риэлтерские услуги по покупке квартир в строящихся домах. "Он вводил в заблуждение граждан и заключал с ними договоры беспроцентного займа. В счет оплаты приобретаемой недвижимости клиенты передавали ему наличные денежные средства в размере от одного до трех миллионов рублей", - пояснили в полиции.

При этом выполнять взятые на себя обязательства по передаче покупателям права собственности в сроки, закрепленные договорами, мужчина изначально не планировал. Полученные нечестным путем деньги он похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате потерпевшие остались без жилья и денег.

Пока установлена причастность подозреваемого к совершению четырех мошенничеств, в результате которых жители краевой столицы потеряли в общей сложности свыше 6,6 млн рублей.

Открыты уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Идет расследование.

480 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version