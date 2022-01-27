Продлен запрет на движение по Шаумянскому перевалу на Кубани

27 янв. 11:39

Действующий с вечера 22 января запрет на движение на Шаумянском перевале в Туапсинском районе Краснодарского края продлили, сообщает оперативный штаб региона, уточняя, что это связано с повышенной лавиноопасностью.

"Из-за опасности схода лавин остается закрытым Шаумянский перевал", - информирует штаб, добавляя, что также в настоящее время затруднено движение на двух дорогах между селом Шаумян и селом Садовое, а также между поселком Октябрьский и селом Гунайка Четвертая.

Сейчас на месте продолжается расчистка от снега.