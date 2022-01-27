В России выявили 88 816 новых случаев коронавируса

27 янв. 11:39

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что за минувшие сутки в России выявили 88 816 новых случаев заболевания. Таким образом, суточная заболеваемость коронавирусом в стране вновь достигла рекордной отметки.

Штамм "Омикрон" фиксируется уже в 74 регионах страны.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 26 586, в Санкт-Петербурге - 11 808, в Московской области - 7 182. В Краснодарском крае новых случаев 1 020, в Ставропольском крае - 1 031, в Дагестане - 391, в Крыму - 380, в Чечне - 287, в Кабардино-Балкарии - 173, в Ингушетии - 151, в Карачаево-Черкесии - 110, в Северной Осетии - 102, в Адыгее - 141.

Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 11 404 617.

Госпитализированы за сутки 12 807 человек, что на 4,8% больше, чем накануне. За последние сутки выписаны по выздоровлении 28 754 человек, с начала пандемии - 10 129 691.

Умерли за сутки 655 пациентов, за все время – 328 770.