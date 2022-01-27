Цены на летний отдых в Сочи смогут обрушить курорты Турции и Египта

27 янв. 11:31

Стоимость на проживание в сочинских отелях в летнем сезоне 2022 года может снизиться, если в этот период для россиян бубут открыты курорты Турции и Египта, - уверена глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина.

"Если в 2022-м у россиян будет возможность проводить отпуск на курортах Турции и Египта, то спрос на объекты отдыха в Сочи может не просто снизиться, а рухнуть. В этой ситуации ни о каком повышении цен речи точно идти не может", - считает Калинина, передает РИА Новости.

В то же время на ценообразование сочинских отелей может повлиять не только доступность зарубежных курортов, но и такие факторы, как пандемия и рост инфляции в стране, поскольку если в этом году продолжится рост инфляции, то у россиян может просто не быть денег на достойный отдых, а снижение спроса будет сдерживать цены на побережье, - заключила Калинина.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что отельеры российских курортов повысили цены на предстоящий летний сезон до 10%, в то же время в 2022 году Сочи ожидает не менее 7 млн туристов.