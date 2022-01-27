Азербайджан открыл небо для еще двух стран

27 янв. 11:22

Число стран, гражданам которых разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом, достигло 68, в соответствии с решением Кабмина старны.

"Согласно изменению, гражданам Беларуси и Румынии, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства разрешен въезд (и выезд) в Азербайджан воздушным транспортом", - пишет Sputnik Азербайджан.

Уточняется, что, таким образом, число стран, гражданам которых можно как въезжать, так и выезжать из республики, достигло 68.