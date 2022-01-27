Год Нисанов и Зарах Илиев снова стали "королями российской недвижимости"

27 янв. 11:19

Группа "Киевская площадь" (владельцы - Год Нисанов и Зарах Илиев) в очередной раз возглавила рейтинг "королей российской недвижимости", составленный журналом Forbes.

Ее доходы от аренды за прошлый год составили $1665 млн.

"В 2021 году общая площадь коммерческой недвижимости компании увеличилась до 3,9 млн кв м. Численность сотрудников - 27 тыс человек", - говорится в сообщении.

Крупнейшие объекты группы - агрокластер "Фуд Сити" и ТЦ "Европейский".

Второе место, как и год назад, с большим отрывом занимает группа "Ташир" Самвела Карапетяна - $615 млн доходов от аренды за минувший год, объекты - ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West, отель Novotel Moscow City.

На третьей строчке рейтинга - "Сафмар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых ($510 млн, отель Moscow Marriott Grand и ТЦ "Калейдоскоп").