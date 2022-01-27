В Ташкентскую область нагрянет пыльная мгла

27 янв. 11:16

Узгидромет сообщил о возможном наступлении пыльной мглы на территорию Бостанлыкского района Ташкентской области.

"Днем 27 января за счет выноса теплого воздухас районов Туркменистана и созданием больших контрастов температуры и давления, в Бостанлыкском районе Ташкентской области местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны пыльная буря и пыльная мгла", - сказано в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что в последние дни над Узбекистаном навис циклон, пришедший с берегов Каспийского моря. Холодный фронт установил резко

В последние дни на всей территории республики царит циклон, пришедший с побережья Каспийского моря, который взывал резкое похолодание, сильные снегопады и туман.