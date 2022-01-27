Неизвестный в Дагестане "приватизировал" участок заповедного Эльтавского леса

27 янв. 11:05

Неизвестный поставил на кадастровый учет и выставил на продажу в интернете земельный участок в заповедном Эльтавском лесу - администрация Махачкалы в связи с этим готовит обращение в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе мэрии дагестанской столицы.

Участок был поставлен на кадастровый учет на основании решения исполкома махачкалинского горсовета народных депутатов от 23 апреля 1992 года, а накануне на сайте объявлений появилось сообщение о продаже этого земельного участка с "видом на лес", - передает "АиФ-Дагестан".

Личность продавца участка пока не установлена.

Напомним, в марте 2021 года Эльтавскому лесу был присвоен статус особо охраняемой территории местного значения - здесь не могут продаваться участки, возводиться многоквартирные дома и объекты индивидуального жилищного строительства.