27 янв. 11:04

Обозреватели французской газеты Le Figaro с негативом отреагировали на результаты опроса, согласно которым около половины граждан страны допускают "вторжение" России на Украину.

По мнению пользователя под ником Yann, американская пропаганда добилась своего. "Итак, половина принявших участие в голосовании верят в эту чушь насчет наступления русских", - написал он.

Читатель Gi. Bouley считает, что разговоры о "угрозе" со стороны России - "дергания на публику" для скрытия "темных делишек" руководства страны. Также он назвал "нападение" России на Украину "вздором".

Ряд комментаторов также уверены, что у Москвы нет желания устраивать военные конфликты, которые приведут к массовым жертвам. Также они назвали конфликт внутренним делом жителей Украины.

Кроме того, пользователи не упустили возможность подвергнуть критике французского лидера Эммануэля Макрона.

Помимо этого, французы не преминули раскритиковать президента страны Эммануэля Макрона.

"Наш маленький Маню-Эммануэль, как д’Артаньян, бросается на выручку Украине, суча своими маленькими ручками с надутыми маленькими мускулами" – заявил обозреватель Clairobscur.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а все заявления об агрессии" используются лишь в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи российских границ.