Похитителей автомобиля "в кратчайшие сроки" поймали во Владикавказе

27 янв. 10:52

Подозреваемых в краже автомобиля задержали правоохранители во Владикавказе, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Северной Осетии.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали двух местных жителей, 27 и 26 лет, которые подозреваются в краже чужого автомобиля.

"По информации оперативников, злоумышленники, приметив машину, выбрали момент и поздней ночью отбуксировали с дворовой парковки чужую машину", - уточнили в управлении.

В результате был нанесен ущерб на сумму 150 тыс рублей.

Стражи порядка незамедлительно ввели план "Перехват", ориентировку на похищенное авто передали всем наружным службам полиции. В максимально сжатые сроки правоохранители отследили маршрут предполагаемых воров и задержали их.

Сейчас автомобиль изъят, открыто уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ "Кража". Похитителям грозит до пяти лет тюрьмы