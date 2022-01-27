В Баку пройдет премьера балета "Легенда Каспия"

27 янв. 10:48

На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета 30 января состоится премьера балета "Легенда Каспия" композитора и автора либретто Лалы Джафаровой.

В спектакле примут участие ведущие солисты балетной труппы - заслуженные артисты Анар Микаилов, Макар Ферштандт, а также солисты Аян Эйвазова, Сеймур Гадиев, Ислам Мамедов и другие, дирижировать будет лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов, - передает Sputnik Азербайджан.

Балет "Легенда Каспия" повествует о борьбе двух правителей за новые прикаспийские земли и о любви молодых людей на фоне этого противостояния.

Балетмейстер-постановщик спектакля - народная артистка, лауреат национальных премий "Зирвя", "Золотой Дервиш" и "Хумай", президентская стипендиатка Камилла Гусейнова, а художник-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Техран Бабаев.

Напомним, Лала Джафарова - член Союза композиторов Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии, кандидат искусствоведения, заслуженный педагог. Она - автор симфонии, двух концертов для фортепиано и симфонического оркестра, симфонических сюит, камерных, инструментальных и джазовых произведений и других композиций.