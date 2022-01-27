Автозаправки открылись в Узбекистане после блэкаута

27 янв. 10:42

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции Узбекистана заработали после недавнего отключения электричества, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

"Сегодня, 27 января, с 9 утра начинают работу АГНКС вдоль междугородних трасс, а также в большинстве областей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что автозаправки пока не работают в Ташкентской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях, где еще продолжаются восстановительные работы.

Стоит добавить, что все станции по Узбекистану заработают к утру пятницы.