SOCAR: закрыты сделки по вхождению ЛУКОЙЛ в SWAP и увеличению доли в "Шахдениз"

27 янв. 10:40

"ЛУКОЙЛ" закрыл сделки по вхождению в проект Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) и наращиванию доли в проекте "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря, об этом сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Сделки официально одобрены", - приводит его слова "Интерфакс-Азербайджан".

Это означает, что российская компания стала полноправным владельцем четверти акций в проекте SWAP. Соглашение о покупке у BP 25% акций было подписано 28 сентября прошлого года. Третий участник проекта (50%) - SOCAR.

Помимо этого, ЛУКОЙЛ нарастил долю в проекте "Шахдениз" с 10% до 19,9%, купив эти 9,99% акций у малазийской Petronas за $1,45 млрд. Также из доли Petronas 4,35% приобрела SOCAR, 1,16% - BP.