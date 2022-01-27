СМИ: Коронавирус сразил ряд высокопоставленных офицеров армянской армии

27 янв. 10:38

Коронавирус отложил официальный прием в честь Дня ВС Армении, запланированный на завтра, 28 января – им заразились глава Генштаба Армении генерал-лейтенант Артак Давтян и другие высокопоставленные представители Вооруженных сил страны, - ссылаясь на свои источники, сообщил Общественный телеканал Армении.

"Запланированный на 28 января прием, посвященный 30-летию образования вооруженных сил, который должен был состояться в большом зале гостиничного комплекса "Двин", перенесен. Начальник Генштаба ВС, а также другие высокопоставленные должностные лица армии заразились коронавирусом", - отметили источники Общественного телеканала, передает ТАСС.

Напомним, накануне о том, что он заразился коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В Армении наблюдается резкий рост заражений коронавирусом – за минувшие сутки в стране было инфицировано более 2 500 человек, тогда как на прошлой неделе фиксировалось в среднем от 500 до 900 случаев заражения в сутки.