Школьников Ставрополья переведут на удаленку

27 янв. 10:37

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе школьники региона отправятся на удаленку. В настоящее время 83 несовершеннолетних госпитализированы с коронавирусом.

За последние сутки медики зафиксировали 1031 новый случай коронавируса в Ставропольском крае, что стало рекордом с начала пандемии.

"Вместе с тем, настораживает то, что значительная часть из зарегистрированных фактов передачи коронавирусной инфекции - это заболевание у детей. 83 ребенка сейчас лечатся в стационарах. Похоже, что решений об удаленке в школах и продлении каникул - не избежать", - сказал Владимиров.