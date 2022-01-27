Власти Дагестана заключат социальные контракты на миллиард рублей

27 янв. 10:18

Дагестан в рамках программы "Социальный контракт" в нынешнем 2022 году получит 1 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

"В минувшем 2021 году социальные контракты по четырем направлениям были заключены с 7 652 гражданами на сумму около 900 млн рублей. В наступившем году на реализацию данного проекта предусмотрено около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении, передает "Это Кавказ".

Гражданам, чей доход не превышает прожиточный минимум в размере 11 515 рублей и желающих принять участие в проекте, предложили обратиться в органы социальной защиты населения Минтруда Дагестана по месту жительства.

Напомним, социальные контракты по проекту заключаются между органами социальной защиты населения и гражданами, согласно их условиям, государство бесплатно предоставит им денежные средства или другую помощь, а граждане обязуются улучшить материальное благополучие своей семьи и покинуть категорию нуждающихся.