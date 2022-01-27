Кулек конопли нашли у молодого селянина в Чечне

27 янв. 10:15

Коноплю нашли полицейские у молодого жителя Чечни, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Накануне в ходе операции "Наблюдение" на окраине села Ведено по подозрению в хранении наркотиков полицейские остановили жителя Урус-Мартановского района, 1994 г.р.

"В присутствии понятых у мужчины при себе обнаружен и изъят газетный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом конопли", - пояснили в ведомстве.

Селянин пояснил, что хранил его для личного употребления и не собирался продавать. Предварительно установлено, что у подозреваемого было 10-20 г наркотика.

В его действиях усматриваются признаки состава преступления по ст. 228 УК РФ.

Идет проверка.