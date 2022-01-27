Медведев: Украина – игрушка НАТО

27 янв. 10:10

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время Украину можно назвать игрушкой в руках НАТО и прежде всего в руках американцев.

По его мнению, Киев используют как геополитический инструмент, с помощью которого США и НАТО пытаются воздействовать на Москву.

"Я писал об этом не так давно. Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна. Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая, на мой взгляд", - цитирует Медведева Lenta.ru.

Зампредседателя Совбеза также сказал, что с другой стороны напряженность вызвана курсом, который проводится руководством государства.