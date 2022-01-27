Матвиенко с Москальковой призвали сберечь правду о Второй мировой войне

27 янв. 10:01

Важно сберечь правду о событиях Второй мировой войны, говорится в заявлении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Заявление было седлано в связи с отмечаемым 27 января Международным Днём памяти жертв Холокоста.

Также там говорится о важности пресечения любых попыток антисемитизма, шовинизма и ксенофобии. "Необходимо воспитывать в молодежи патриотизм, уважение к павшим и живым героям, разгромившим агрессора, освободившим мир от коричневой чумы. В будущем нужно пресекать любые попытки проявления шовинизма и ксенофобии, не допускать геноцида и антисемитизма", - говорится в заявлении Матвиенко.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова., в свою очередь, заявила о том, что попытки переписать итоги Второй мировой войны еще не ушли до конца в прошлое.

"Наш долг – не допустить умаления значения подвига советских солдат и помнить героический подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда", - призвала она, напоминая, что 27 января 1944 года после 872 дней осады от блокады был освобожден Ленинград.