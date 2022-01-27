Израиль одобрил четвертую дозу вакцины

27 янв. 9:47

Минздрав Израиля одобрил четвертую дозу вакцины для людей в возрасте 18 лет и старше, страдающих сопутствующими заболеваниями и находящихся в группе риска, а также их опекунов, информирует пресс-служба ведомства.

"Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш вечером в среду одобрил четвертую дозу вакцины для лиц в возрасте 18 лет и старше, страдающих сопутствующими заболеваниями и находящихся в группе риска, а также их опекунов", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что данное решение было принято в связи с данными о пользе четвертой дозы вакцины для лиц в возрасте от 60 лет и старше, передает ТАСС.