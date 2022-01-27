Потепление принесет на Кубань сильные снегопады

27 янв. 9:45

Уже завтра, 28 января, с приходом потепления в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки.

В регионе будет постепенно повышаться температура. Это значит, что осадки будут преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Будут подмерзать дороги, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает "АиФ-Юг".

В Крыму 28 и 29 января тоже будут сильные осадки: снег, дожди и мокрый снег, а на курортах Северного Кавказа помимо этого будет лавиноопасно.

В Сочи обильные снегопады ожидаются уже сегодня, - предупредили в МЧС региона.

"В предгорьях и низких горах сильное налипание снега на проводах и деревьях. МЧС рекомендует быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач", = говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.