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"Нур Отан" завтра выберет председателя

&quot;Нур Отан&quot; завтра выберет председателя

На внеочередном съезде правящей партии Казахстана "Нур Отан" завтра обсудят избрание нового председателя, рассказал его первый заместитель Бауыржан Байбек.

"Постановлением Политического совета "Нур Отан" утверждена повестка XXI внеочередного съезда: об избрании председателя партии; о внесении изменений и дополнений в устав; о внесении изменений в состав Политического совета", - цитирует его сообщение в Twitter ТАСС.

Предполагается, что по итогам съезда полномочия председателя "Нур Отан" перейдут от первого президента Нурсултана Назарбаева к нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее Байбек сообщал, что из-за эпидемиологической ситуации мероприятие проведут в онлайн-формате.

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