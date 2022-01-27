"Нур Отан" завтра выберет председателя

27 янв. 9:44

На внеочередном съезде правящей партии Казахстана "Нур Отан" завтра обсудят избрание нового председателя, рассказал его первый заместитель Бауыржан Байбек.

"Постановлением Политического совета "Нур Отан" утверждена повестка XXI внеочередного съезда: об избрании председателя партии; о внесении изменений и дополнений в устав; о внесении изменений в состав Политического совета", - цитирует его сообщение в Twitter ТАСС.

Предполагается, что по итогам съезда полномочия председателя "Нур Отан" перейдут от первого президента Нурсултана Назарбаева к нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее Байбек сообщал, что из-за эпидемиологической ситуации мероприятие проведут в онлайн-формате.