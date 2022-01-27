Китай призвал вернуться к минским соглашениям

27 янв. 9:42

Стороны конфликта на Украине должны вернуться к минским соглашениям и не допускать эскалации ситуации для надлежащего урегулирования кризиса, заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе переговоров с главой Госдепа США Энтони Блинкеном

"Для урегулирования проблемы Украины необходимо вернуться на исходную точку в виде новых минских соглашений. "Минск-2" был одобрен СБ ООН, это общепризнанный всеми сторонами фундаментальный политический документ, необходимо добиться его выполнения в полном объеме", - приводит слова Ван И ТАСС.

Далее он отметил, что китайская сторона поддерживает любые усилия, которые соответствуют духу этого документа.