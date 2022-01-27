Суд запретил бастовать учителям в Тель-Авиве

27 янв. 9:33

Учителям Тель-Авива запретили устраивать забастовку, соответствующее решение принял столичный суд по трудовым конфликтам.

Как передает газета The Times of Israel, экстренное судебное постановление было выпущено в ответ на запрос правительства в связи с запланированной с сегодняшнего дня забастовкой, организованной главой израильского профсоюза учителей Яффой Бен Давид.

Педагоги намерены протестовать против отмены карантина для детей, уточняет ТАСС.

С сегодняшнего дня в Израиле всем школьникам "надлежит выполнять два домашних теста на антиген в неделю по воскресеньям и средам перед приходом в учебное заведение", результат которых надо передавать в Минобразования. Если тест положительный, то ребенок должен пройти лабораторный тест на антиген, если и он дает позитивный результат, то учащегося ждут пять дней карантина, выйти из него можно при отрицательном результате двух домашних тестов - в четвертый и пятый дни, заявили сегодня в Минздраве.

В ведомстве добавили, что контактировавшие с зараженным ученики больше не должны будут уходить на самоизоляцию, если у них нет симптомов.