Малый хадж для жителей Узбекистана начнется с 1 февраля

27 янв. 9:20

С 1 февраля 2022 года узбекские авиаторы запускают ежедневные авиарейсы в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа, - сообщает Управление мусульман Узбекистана.

С 1 февраля 2022 года во время умры будет осуществляться один ежедневный рейс в Саудовскую Аравию, с 10 февраля – по два рейса в день, а во время месяца Рамадан – по три рейса в день, - отметил председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Нуриддин Холикназаров, передает Podrobno.uz.

Обойдется совершение паломничества в сумму более 17 млн сумов ($1,570). Такая сумма связана с выросшими расходами на логистику и необходимостью соблюдения жестких карантинных мер, установленных в Саудовской Аравии. Так, паломники должны быть полностью вакцинированы такими препаратами, как AstraZeneca, Moderna, Pfizer или Johnson & Johnson, иметь при себе упаковку медицинских масок из 30 штук, которые придется менять каждые четыре часа. За несоблюдение ношения маски в Саудовской Аравии предусмотрен штраф в размере $300.