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Десятки возможных террористов задержаны в Ташкенте

Десятки возможных террористов задержаны в Ташкенте

В Ташкенте задержаны 30 человек, которых подозревают в участии в запрещенной в России, Узбекистане и других странах террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Их поймали в Ташкенте, куда они прибыли из разных регионов Узбекистана на заработки, пояснили в Службе государственной безопасности РУз.

Предварительно установлено, что злоумышленники планировали отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам, ведущим военные действия в этой стране, передает Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело, идет следствие.

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