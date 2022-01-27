Десятки возможных террористов задержаны в Ташкенте

27 янв. 9:16

В Ташкенте задержаны 30 человек, которых подозревают в участии в запрещенной в России, Узбекистане и других странах террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Их поймали в Ташкенте, куда они прибыли из разных регионов Узбекистана на заработки, пояснили в Службе государственной безопасности РУз.

Предварительно установлено, что злоумышленники планировали отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам, ведущим военные действия в этой стране, передает Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело, идет следствие.