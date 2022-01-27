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СМИ: трагедия 10-летней давности стала причиной нового убийства в Грузии

СМИ: трагедия 10-летней давности стала причиной нового убийства в Грузии

Убийство было совершено в селе Калаури (регион Кахети) накануне вечером, о нем сообщают грузинские СМИ.

По данным телеканала "Рустави 2", 36-летний местный житель был застрелен из охотничьего ружья: ему было нанесено несколько ранений, от которых он умер на месте трагедии.

Подозреваемый - 60-летний мужчина, он уже задержан.

Местные жители утверждают, что мотивов для убийства послужила месть: по неподтвержденной информации, около десяти лет назад нынешняя жертва смертельно ранила родственника подозреваемого.

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