СМИ: трагедия 10-летней давности стала причиной нового убийства в Грузии

27 янв. 9:05

Убийство было совершено в селе Калаури (регион Кахети) накануне вечером, о нем сообщают грузинские СМИ.

По данным телеканала "Рустави 2", 36-летний местный житель был застрелен из охотничьего ружья: ему было нанесено несколько ранений, от которых он умер на месте трагедии.

Подозреваемый - 60-летний мужчина, он уже задержан.

Местные жители утверждают, что мотивов для убийства послужила месть: по неподтвержденной информации, около десяти лет назад нынешняя жертва смертельно ранила родственника подозреваемого.