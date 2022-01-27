РАТС ШОС готова сотрудничать с Ираном

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в перспективе могла бы сотрудничать с Ираном, - сообщили в пресс-службе огранизации.
Директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и посол Ирана в Узбекистане Хамид Наиерабади уже обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и процедурные вопросы вступления Ирана в организацию.
"В этой связи возможны перспективы сотрудничества с Исполкомом РАТС ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом", - говорится в сообщении на сайте РАТС, передает РИА Новости.