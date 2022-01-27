Бывший глава Комитета нацбезопасности арестован в Казахстане

27 янв. 8:56

Экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов взяты под арест, об этом рассказали в КНБ.

"В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что на уголовного деле стоит гриф "совершенно секретно" - это означает, что, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, детали досудебного расследования разглашать запрещено.

В КНБ добавили, что расследование ведется по трем статьям Уголовного кодекса: государственная измена; действия, направленные на насильственные захват власти или изменение конституционного строя; превышение власти или должностных полномочий для извлечения выгод и преимуществ для себя, других людей или организаций либо нанесения вреда другим людям или организациям.