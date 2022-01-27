"Абрау-Дюрсо" выпустил лимитированную коллекцию "виноградной" косметики

27 янв. 8:57

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" начала выпуск виноградной косметики. Лимитированная коллекция под брендом Abrau Cosmetic уже поступила в продажу.

"Хотя "Абрау-Дюрсо" в первую очередь винная компания, мы стремимся к диверсификации, сохраняя наш первоисточник - виноград. Из него мы производим игристые и тихие вина, масла, а теперь применяем и в создании уходовой косметики", - рассказали в компании.

Новое направление бизнеса возглавили супруга президента ГК "Абрау-Дюрсо" Ксения Титова и гендиректор компании "КубаньБытхим" Руслан Романцев. Производство косметики налажено на заводе "КубаньБытхим" в Новороссийске.

В первую лимитированную коллекцию косметики Abrau Cosmetics, созданной на основе получаемых из винограда ингредиентов, вошли подарочные наборы, стоимость которых варьируется от 2600 до 5400 рублей.