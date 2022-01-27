Иски из-за водной блокады Крыма будут предъявлены трем украинским ведомствам

27 янв. 8:43

Крым потребует взыскать ущерб, нанесенный водной блокадой, с трех юридических лиц Украины, - сообщил глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"Есть конкретные министерства, ведомства и предприятия, действия либо бездействие которых повлекли за собой материальный ущерб. Речь идет о трех юридических лицах, которые были ответственны за подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Иск будет предъявлен к государству Украина в лице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Управления Северо-Крымского канала", - поведал Трофимов, передает РИА Новости.

Иски будут поданы от семи крымских министерств и государственных комитетов, - добавил депутат.

Напомним, ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, который планируется подать в конце февраля.