Жителей столичного региона ждут мороз, снег и гололедица

27 янв. 8:13

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Местами небольшой снег. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в регионе будет колебаться от минус пяти до минус семи градусов, ветер будет дуть южный, его скорость составит 5-10 м/с, а атмосферное давление будет в норме и составит 746 мм рт ст.

Предстоящей ночью в регионе прогнозируются облачная погода, гололедица и небольшой снег, местами метель. Порывы южного и юго-восточного ветра будут достигать 15 м/с.

Столбики термометров могут опуститься до отметки минус девять градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 мм рт ст.